Eurostat confirma inflação de 2,1% em setembro

A inflação anual em setembro subiu para 2,1%, segundo os dados publicados esta quarta-feira pelo Eurostat, o organismo de estatísticas da União Europeia, que confirmou a estimativa rápida publicada no final de setembro. A inflação sem as componentes mais voláteis manteve-se em 0,9%. Portugal registou uma inflação de 1,8%, abaixo da média da zona euro

A inflação anual na zona euro foi de 2,1% em setembro, segundo os dados publicados esta quarta-feira pelo Eurostat, o organismo de estatísticas da União Europeia, que confirmam a estimativa rápida avançada no final do mês. Este indicador de inflação avalia a variação em relação ao mesmo mês do ano anterior.

A variação de preços no consumidor na zona euro subiu em relação a agosto, quando se registaram 2%, regressando ao nível de julho. Desde junho que a inflação se mantém em 2% ou acima, dentro da meta da política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Em Portugal, a inflação anual foi de 1,8% em setembro, um dos sete países da zona euro com uma taxa abaixo da média da zona euro. A Estónia e a Letónia são os dois países membro da moeda única com o nível de inflação mais elevado, acima de 3%.

Excluindo as componentes mais voláteis da inflação - álcool, tabaco, energia e alimentação -, a variação em setembro foi de 0,9%, confirmando, também, a estimativa rápida anterior. Não sofreu alteração em relação a agosto, estando abaixo dos níveis acima de 1% registados em maio e julho.

O BCE presta, também, particular atenção a esta medida da inflação para avaliar se a tendência de subida da inflação é sustentada, sem estar sujeita às pressões das componentes mais voláteis, como as ligadas ao preço do barril de petróleo. Mário Draghi, o presidente do banco central, tem sublinhado que a inflação subjacente continua baixa e sem descolar.

À escala da União Europeia (UE), a inflação registada em setembro manteve-se em 2,2%, idêntica à dinâmica dos dois meses anteriores. O país da UE com o nível de inflação mais elevado é a Roménia, com uma variação perto de 5% em setembro.