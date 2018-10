Bolsas em maré de ganhos, depois de semana negra

Os mercados de ações na Ásia e na Europa estão em alta esta quarta-feira prosseguindo a viragem registada ontem à escala global. Depois da pior semana do ano, o índice mundial subiu 1,7% na terça-feira, com destaque para ganhos de 2% em Nova Iorque e 1,5% nas praças da zona euro. Lisboa segue tendência europeia

Os mercados de ações abriram esta quarta-feira no verde. Na Ásia, o índice Nikkei 225, de Tóquio, liderou as subidas, com um ganho de 1,3%. Na Europa, a bolsa de Amesterdão destaca-se, na abertura, com um avanço de 1,1%. Em Lisboa, o PSI 20, sobe 0,8%, em linha com a tendência europeia.

A trajetória ainda não está clara nas bolsas de Frankfurt e Madrid. Os futuros do índice DAX alemão estão no vermelho e o índice Ibex 35 espanhol flutua na linha de água.

O contágio italiano no mercado da dívida da zona euro recuou, com os juros dos títulos dos periféricos em queda, mas o impasse nas negociações do Brexit continua a toldar as perspetivas da semana predominando o pessimismo, aguardando-se o desenrolar do jantar desta quarta-feira de abertura da cimeira europeia.

A viragem para os ganhos, depois da pior semana do ano, registou-se na terça-feira, com o índice MSCI global a subir 1,7%, com destaque para as bolsas de Nova Iorque, cujo índice MSCI ganhou 2,16%, e para as praças da zona euro, com o índice MSCI respetivo a avançar 1,52%.

Bolsas continuam no vermelho em outubro

Apesar dos ganhos desta semana, as bolsas continuam no vermelho em outubro, com exceção da América Latina, muito animada pelas subidas do índice brasileiro Ibovespa que está a reagir positivamente à probabilidade de vitória do candidato de extrema-direita na segunda volta das eleições presidenciais.

O índice MSCI global ainda está a perder 4,5% desde o início de outubro. As maiores quedas desde início do mês registam-se na Ásia Pacífico (recuo de 7,2%) e no grupo dos mercados emergentes (perda de 6%). O índice MSCI para a zona euro ainda está a perder 4,6%. O PSI 20, em Lisboa, regista uma queda de 5,9% desde início do mês.

Wall Street ignorou novos ataques de Trump à Fed

Wall Street ignorou ontem os novos ataques do presidente Trump à Reserva Federal (Fed) proferidos em entrevista à Fox. O inquilino da Casa Branca apontou a equipa de Jerome Powell, o presidente da Fed, como "a minha principal ameaça". Na semana passada, tinha acusado o banco central de "virar louco" em virtude da 'normalização' da política monetária, subindo gradualmente a taxa diretora.

A Fed divulga esta quarta-feira as atas da última reunião de 25 e 26 de setembro, quando decidiu subir a taxa diretora em mais 25 pontos-base e Powell se distanciou claramente da política de Trump na conferência de imprensa então realizada.

Os analistas irão passar a pente fino as atas para avaliar o grau de preocupação dos banqueiros centrais com a guerra comercial desencadeada pelos EUA, a política orçamental expansionista da Administração e os ataques à independência do banco central.