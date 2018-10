Banco central dos EUA empenhado em 'arrefecer' economia. Wall Street reage mal

A Reserva Federal dos EUA poderá subir temporariamente a taxa diretora até um nível acima do julgado adequado no longo prazo, segundo a opinião da maioria dos banqueiros centrais refletida nas atas da última reunião de setembro, divulgadas esta quarta-feira. Índices bolsistas acentuaram quedas em Nova Iorque

A maioria dos banqueiros centrais da Reserva Federal dos EUA (Fed) manifesta-se a favor de uma subida - ainda que gradual - da taxa diretora até um nível acima inclusive do considerado 'neutral' no longo prazo.

Esta vontade da maioria da Fed transparece das atas da última reunião de setembro divulgadas esta quarta-feira e provocou um impacto negativo em Wall Street com os índices bolsistas a acentuarem as quedas. Antes da divulgação das atas, o índice Dow Jones estava ligeiramente abaixo da linha de água, e minutos depois perdia 0,5%. O S&P 500 e o Nasdaq estavam em terreno positivo e passaram, depois, para o vermelho.

No mercado secundário da dívida, os juros (yields) dos títulos do Tesouro a 10 anos subiram para perto de 3,18%, tendo fechado em 3,16% no dia anterior.

A política monetária, ainda que "temporariamente" no entender da maioria, vai ser claramente restritiva, com o objetivo de arrefecer o atual sobreaquecimento da economia norte-americana e prevenir o risco de "excessos" nos mercados financeiros.

Mais quatro subidas da taxa diretora até final de 2019

No curto prazo, as atas antecipam a disposição dos banqueiros da Fed em decidir mais uma subida da taxa diretora este ano e em avançar com três adicionais em 2019.

O mercado de futuros aponta para uma probabilidade de 81% para uma subida da taxa diretora para 2,25% a 2,5% na reunião de dezembro deste ano. Para 2019, as probabilidades apontam para uma primeira subida para 2,5% a 2,75% na reunião de março e para uma segunda subida em outubro para 2,75% a 3%.

Apesar das pressões de Trump sobre a Fed, manifestando a sua discordância com a subida dos juros, os banqueiros centrais não manifestam qualquer intenção de recuar na estratégia de 'arrefecer' o sobreaquecimento da economia motivado pela expansão orçamental e o corte de impostos da Administração. A retórica anti-Fed por parte de Trump subiu nesta primeira quinzena de outubro, já posteriormente à reunião de setembro.

Preocupação com a guerra comercial

As atas revelam ainda a crescente preocupação da Fed com a guerra comercial da Administração Trump, fazendo eco do sentimento empresarial de "incerteza sobre a política comercial", que já provocou o adiamento de decisões de investimento, nomeadamente no sector da energia, referem as atas.

A próxima reunião da Fed realiza-se a 7 e 8 de novembro, não se esperando o anúncio de nova subida da taxa diretora. Mas os analistas admitem que a palavra "restritiva" comece a qualificar a política monetária, depois do adjetivo "acomodatícia" ter sido retirado da comunicação oficial, agora em setembro.