Um Orçamento em que todos o Ministérios ganham dinheiro para gastar. Mas, a Educação fica praticamente na mesma

A dotação orçamental de todos as áreas da ação governativa - que correspondem, grosso modo, aos Ministérios - é reforçada em 2019 com a despesa efetiva prevista a subir face a 2018 indica o Orçamento do estado para 2019 (OE-2019). Mas, neste jogo em que todos ganham, há quem ganhe muito mais do que outros. Em termos percentuais, os maiores incrementos pertencem ao "Mar". O Ministério liderado pr Ana Paula Vitorino tem um reforço de 48,2%, para os 117,9 milhões de euros. Segur-se a "Economia", com um aumento de 22,5%, para os 612,8 milhões de euros. No extremo oposto fica a "Educação", onde a despesa efetiva deve subir apenas 0,3%, para os 6,3042 mil milhões de euros. Ou seja, o Ministério liderado por Tiago Brandão Rodrigues fica praticamente na mesma face a 2018. Já em termos absolutos, o aumento mais expressivo regista-se no "Trabalho, Solidariedade e Segurança Social", onde Vieira da Silva conta com mais 894,1 milhões deuros, para um total de 20,1256 mil milhões de euros. A "Educação" tem, mais uma vez, o aumento mais modesto: 19,6 milhões de euros.