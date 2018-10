OE2019. Preço dos cigarros sobe, incluindo o tabaco aquecido

O preço do tabaco vai aumentar no próximo ano, incluindo o tabaco aquecido, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2019 entregue esta segunda-feira no Parlamento.

O imposto aumenta 2,46 cêntimos em cada maço de cigarros, mas a subida no preço estará também dependente das tabaqueiras. No total, esse aumento poderá chegar aos 10 cêntimos.

Este aumento da tributação sobre o tabaco decorre do elemento específico que vai aumentar 1,23 euros por cada 1000 unidades – em linha com a taxa de inflação –, não se antevendo contudo mudanças ao nível da taxa que se aplica sobre o preço de venda ao público.

Os cigarros eletrónicos serão os que terão os seus preços mais agravados – o imposto destes produtos aumentará de 0,3 para 0,31 euros por mililitro de líquido com nicotina.

No que diz respeito ao tabaco de enrolar, rapé, tabaco de mascar e tabaco aquecido o aumento no elemento específico será de 1,25%.

Um em cada cinco portugueses maiores de 15 anos são fumadores, enquanto 100 mil portugueses já fumam tabaco aquecido, segundo os dados mais recentes da OMS e do sector.