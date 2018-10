OE2019. Governo destina 800 milhões para aumentar remuneração dos funcionários públicos. Mas tabu mantém-se

800 milhões de euros. É essa a verba prevista no Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) para melhorar os salários da Função Pública. O número foi avançado pelo ministro das Finanças esta terça-feira, na conferência de imprensa de apresentação do documento.

O Orçamento do Estado para 2019 reserva “800 milhões de euros para aumento de remunerações na Administração Pública”, afirmou Mário Centeno. E destacou que apenas pelo efeito das progressões na carreira o salário médio dos funcionários públicos subirá 68 euros em 2019. Um número que atinge os 121 euros no conjunto de 2018 e 2019.

“O Orçamento do Estado prevê para a Administração Pública um aumento do salário médio superior a 3%. É o maior incremento salarial na Administração Pública portuguesa na última década. É um esforço enorme do Orçamento do Estado”, comentou Centeno.

Os sindicatos da Administração Pública têm vindo a exigir, contudo, que o Governo vá para além do descongelamento das carreiras e proceda a uma atualização das tabelas salariais entre 3% e os 4%. Ou seja, que haja, de facto, aumentos salariais. Lembram que não há aumentos desde 2009 e que nem todos os funcionários públicos vão progredir na carreira. Sem uma atualização das tabelas, quem não progredir não terá qualquer valorização remuneratória.

Ou seja, apesar do aumento médio de 3% pelo efeito das progressões, apontado pelo ministro das Finanças, parte dos funcionários públicos terão zero, têm vindo a alertar os sindicatos.

Sobre esta questão, Mário Centeno esclareceu que a verba específica prevista para aumentos salariais (sem contar com o gasto com o descongelamento das progressões nas carreiras) é de 50 milhões de euros, dentro dos 800 milhões referidos como incremento das remunerações da Administração Pública.

A questão é como é que esta verba será distribuída. Têm sido avançados vários cenários - um aumento de menor dimensão para todos os trabalhadores, ou aumentos mais significativos concentrados nos salários mais baixos - mas o ministro não revelou qual será a opção do Executivo. Ou seja, mantém-se o tabu sobre os aumentos salariais na função pública.