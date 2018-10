OE2019. Administração local e regional com saldo de 667 milhões

A administração local duplicará o saldo de 2018, ficando acima dos 700 milhões. Descentralização vale transferência de 261 milhões

A Administração Regional e Local (ARL) deverá chegar ao fim de 2018, em contabilidade pública, com um saldo positivo de 314 milhões de euros. Mas, em 2019 o saldo orçamental duplicará. O Orçamento de Estado (OE) antecipa um valor de 667 milhões.

A administração local será fortemente excedentária e as regiões dos Açores e Madeira registarão com um pequeno défice.

O Governo prevê transferir para as autarquias 4,1 mil milhões de euros. A maior fatia ( 2,77 mil milhões) resulta da aplicação da Lei das Finanças Locais, mas o OE incluiu uma cifra de 261 milhões por conta das medidas de descentralização.

Nas regiões autónomas, os Açores (402,7 milhões) superam a Madeira (323,7 milhões). As transferências, ao abrigo da Lei das Finanças Regionais atingem um montante de 533 milhões: 285 milhões para os Açores e 247 milhões para a Madeira, o que representa um aumento de 25 milhões.

Administração local com saldo favorável

Segundo o OE 2019, o saldo orçamental na ARL será de de 667 milhões de euros, duplicando o valor estimado para 2018. A Administração Local (AL) terá um excedente de 733 milhões de euros e a Administração Regional (AR) um défice de 66 milhões.

Em 2019, o saldo na AL (733 milhões) mais do que duplicará os 326 milhões de 2018. Esta evolução resulta de um aumento da receita (6,9%) superior ao crescimento da despesa (3,2%). Para a receita, o Governo prevê um aumento das transferências no âmbito da Lei das Finanças Locais de 6,2%. Em relação à despesa, o aumento previsto assenta particularmente no crescimento do investimento (6,4%) e das despesas com pessoal (3%).

Em 2018, o Ministério das Finanças estima que a AL apresente um excedente orçamental de 407 milhões (474 milhões em 2017). A redução do saldo orçamental "deverá ser determinada pelo efeito conjugado do crescimento da receita (2,8%) inferior ao da despesa (3,9%)".

Ao nível da receita, destaca-se "o aumento da receita fiscal, nomeadamente do IMT (16,6%) "em resultado do dinamismo do mercado imobiliário, e das transferências da União Europeia (39,8%)".

Relativamente à despesa, "o principal contributo advém do crescimento das outras despesas (18,1%), que incluem efeitos temporários de montante assinalável, e do investimento (+6,6%)".

Regiões com défice de 66 milhões

Na Administração Regional (AR), o Governo antecipa um défice para 2019 de 66 milhões de euros, semelhante ao estimado

para 2018.

Para a receita efetiva estima "um crescimento robusto (4,5%), em particular devido ao aumento da receita fiscal (3,1%).

A despesa deverá registar um crescimento de 3,3%, resultante, em especial, da aquisição de bens de capital (41,1%). A rubrica incluiu o início da construção do Hospital Central da Madeira. As despesas com pessoal (2,5%) e as despesas com a aquisição de bens e serviços (3%) terão uma evolução moderada.

Em 2018, o défice esperado é de 93 milhões, o que corresponde a uma melhoria de 92 milhões face a 2017. A melhoria resulta do aumento da receita fiscal e da diminuição da despesa com juros e outros encargos (-18,7%) em particular devido ao efeito base associado à renegociação dos contratos de swap.