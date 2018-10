O investimento público deverá crescer 17,1% em 2019, de acordo com as estimativas do Governo inscritas na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2019.

"No global, prevê-se que o investimento público cresça de 4.144 milhões de euros em 2018 para 4.853 milhões de euros em 2019, concretizando-se, pelo terceiro ano consecutivo, uma taxa de crescimento acima de 10%", diz o Governo. "Antevê-se ainda que este crescimento aumente nos próximos anos, refletindo a maior execução dos fundos estruturais associados ao Portugal 2020, com um pico em 2022".

Os grandes projetos estruturantes deverão atingir os 1100 milhões de euros, um aumento de 500 milhões de euros face ao ano anterior que inclui o financiamento por fundos europeus. "Este investimento dá continuidade a um programa ambicioso de expansão da capacidade produtiva do país", diz o Governo, concretizando que "parte importante destes projetos traduz-se em investimento em corredores internacionais na ferrovia; obras significativas para extensão de linhas de metropolitano; compra de material circulante para os serviços públicos de transporte por metropolitano, comboio e barco; construção de novos hospitais; e investimentos na rede escolar".

O Governo destaca o investimento na ferrovia, para onde estão previstos 300 milhões de euros este ano, com um financiamento previsto por fundos europeus de cerca de 120 milhões de euros; assim como no Serviço Nacional de Saúde, onde se espera um crescimento de cerca de 27% em 2018 e 15% em 2019, "um dos níveis mais elevados dos últimos anos".