Governo reconhece que integração dos precários do Estado só estará concluida em 2019

O Governo vai mesmo falhar o compromisso de terminar o processo de integrar os precários do Estado até ao final deste ano. O relatório do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) aponta que o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) tem conclusão "prevista para 2019".

O compromisso do Executivo de António Costa era o de fechar este processo até ao final do ano. Contudo, tal como o Expresso já noticiou, face aos atrasos em áreas como a Educação ou a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, os sindicatos da Administração Pública consideravam impossível cumprir esse prazo.

Agora, o Governo admite o problema. O relatório do OE2019 indica que a conclusão do programa "está prevista para 2019".