Governo mantém tabu sobre aumentos salariais na função pública

Em 2019, o Governo dará continuidade ao processo de descongelamento das promoções e das alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, "restabelecendo a integral normalidade das valorizações nesta legislatura" avança a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

Para estas progressões serão contados os pontos acumulados pelos funcionários públicos nas avaliações de desempenho e ainda não utilizados, bem como os pontos resultantes da conclusão de um novo ciclo avaliativo (2017/2018).

Quanto ao pagamento dos acréscimos remuneratórios resultantes de progressões serão pagos de forma faseada ao longo do ano, de acordo com o previsto para 2019 no Orçamento do Estado para 2018, indica a proposta de OE2019.

Isto significa que quem progredir no início de 2019 recebe metade do acréscimo salarial em janeiro, 75% em maio e 100% em dezembro.

"Adicionalmente, em 2019, procede-se também ao descongelamento gradual das alterações gestionárias de posicionamento remuneratório e de prémios de desempenho (em 50% do seu valor), até ao limite das dotações para o efeito e de forma sequencial por forma a garantir que um maior número de trabalhadores possa beneficiar de uma valorização remuneratória no período de 2018/2019", lê-se no relatório da proposta do OE2019.

Contudo, nada é dito sobre aumentos salariais na função pública, com o Governo a prologar o tabu que vem mantendo há largas semanas sobre o tema. Recorde-se que os sindicatos da Administração Pública exigem uma atualização das tabelas remuneratórias entre os 3% e os 4% no próximo ano.

O mistério sobre se afinal vai, ou não, haver aumentos salariais para a função pública foi adensado pelo próprio ministro das Finanças. Questionado pelos jornalistas no Parlamento, após entregar o documento a Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, Mário Centeno reservou a resposta para a conferência de imprensa agendada para as 8h30 desta terça-feira.