Centeno prevê que Portugal cumpra a regra de Maastricht daqui a 20 anos

Daqui a 20 anos, a dívida pública portuguesa deverá conseguir cumprir o critério de Maastricht de descer para 60% do PIB, segundo uma simulação do Ministério das Finanças para a proposta de Orçamento de 2019 entregue esta segunda-feira na Assembleia da República.

Segundo a simulação, a dívida descerá para 57,7% do PIB em 2038, uma data próxima à simulação feita pelo Expresso e publicada em 29 de setembro, com base nos pressupostos do Fundo Monetário Internacional. Com esta redução em 20 anos, Portugal consegue colocar-se, ainda que na última posição, no grupo dos mais rápidos na zona euro a chegar a essa meta, onde se incluem a Alemanha, Finlândia, Áustria, Chipre e Irlanda.

A simulação baseia-se em dois pressupostos - uma taxa de crescimento nominal média de 2,9% durante cinquenta anos, entre 2020 e 2070, e a estabilização do saldo primário (saldo orçamental sem juros) em 3,1% ao longo do horizonte da projeção.