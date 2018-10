Arrendamento. UTAO desconfia da eficácia e benefícios fiscais aos senhorios

Relatório contesta eficácia das medidas de incentivo aos arrendamentos, critica que os contratos atuais fiquem de fora e adverte para os efeitos perversos dos contratos demasiado longos

Reduzir as taxas de IRS aos senhorios poderá até ajudar a baixar os preços das rendas e alargar o tempo médio dos contratos de arrendamento, mas a fiscalidade não é o instrumento mais eficaz para responder aos problemas que os inquilinos enfrentam. A opinião é da Unidade Técnica Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) e parece ir de encontro às reservas manifestadas pelo PCP relativamente ao atual pacote de arrendamento.

No parecer entregue esta segunda-feira no Parlamento, a pedido do grupo de trabalho da habitação, onde os trabalhos estão num impasse precisamente por causa dos descontos fiscais no IRS, a UTAO vem alertar que o alívio fiscal proposto pelos diversos partidos, à exceção dos comunistas, “pode não ser a ação pública mais eficaz” para combater "a precarização e o encarecimento crescente dos arrendamentos".

Fiscalidade não é fator crítico

Segundo o relatório da autoria de Rui Nuno Baleiras, “o nível de fiscalidade sobre os rendimentos prediais” não está na base do desequilíbrio do mercado que decorre “do enorme excesso de procura”. Por isso, a UTAO defende que, na abordagem do tema, os deputados devem atender a que algumas causas do excesso de procura “são conjunturais e a sua efemeridade tida em conta”.

Os mercados “têm fatores de autocorreção” que devem ser ponderados “na calibração das medidas de política” de arrendamento. A natureza do mercado imobiliário e a extensão do desequilíbrio atual “inibem a existência de soluções a curto prazo com resultados duradouros”.

A instabilidade nas medidas de natureza fiscal “traz ineficácia às próprias medidas, para além do efeito perverso sobre a confiança dos agentes económicos". Finalmente, o desequilíbrio atual reclama “um conjunto articulado de intervenções estruturantes dirigidas ao lado da oferta.

A descida da carga fiscal pode ajudar, mas não chega. Como o Estado e os municípios “possuem bolsas imobiliárias significativas”, o relatório defende a sua mobilização, em parceria com os promotores privados, para gerar “equidade entre os agentes” e “eficiência no funcionamento” do mercado.

Atuar do lado da oferta

No documento, a UTAO reconhece que “a redução da taxa de IRS tem potencial para cativar a adesão voluntária de muitos proprietários”. A medida fiscal será tanto mais atraente “quanto maior for a redução na taxa e menos agressivas forem as condições para a adesão”. Mas, os ganhos efetivos “depende do estado do mercado de habitação” e da reação da indústria de promoção imobiliária. A primeira condição “produzirá resultados mais depressa (até dois, três anos) mas a atuação na promoção terá um impacto mais forte.

A partilha do alívio fiscal entre senhorios e inquilinos “dependerá do poder negocial relativo de uns e outros”, sempre condicionado pelo excesso de procura atualmente existente.

Neste sentido, o relatório recomenda à administração central e ao poder local "a revisão crítica dos procedimentos e das taxas" que combatem a celeridade e agravam os custos da aprovação de projetos e licenciamentos em toda as fases do ciclo da promoção imobiliária.

Efeitos perversos

O relatório adverte que “excluir os arrendamentos vivos do acesso ao benefício fiscal induzirá o efeito perverso de precarização dos vínculos existentes e minará a eficácia da maioria das iniciativas legislativas”. Por isso, recomenda uma nova ponderação das medidas fiscais que preconizam com esta exclusão.

Outra advertência da UTAO: A imposição “de prazos de arrendamento mínimos e tetos às rendas brutas gera dois efeitos contrários”. Por um lado, “reduzem o leque de proprietários interessados em aderir às medidas fiscais, enquanto se mantiver a pujança atual nos mercados imobiliários”. Por outro, beneficia as famílias que conseguirem celebrar contrato com senhorios aderentes.

Prazos mínimos obrigatórios muito longos, como 10 e 20 anos “têm enorme potencial para desencadear efeitos indesejados sobre a realização, em tempo útil de obras de conservação a cargo dos proprietários. O efeito poderá ser a degradação do património edificado. É de esperar que os senhorios reajam, fixando no contrato “cláusulas de atualização periódica leoninas”, que acabarão por afastar “famílias que a proposta de lei pretende proteger”. Ou não oferecendo sequer “contratos ou renovações por períodos de 10 anos, anulando assim a eficácia da medida”.

A UTAO contraria também a ideia de que que os benefícios fiscais combatem a economia informal e a evasão . A literatura especializada "mostra que o resultado do desagravamento fiscal poderá ser claramente perverso" dependendo, todavia, "das penalidade em caso de incumprimento fiscal".

O pacote do arrendamento tem vindo a ser sucessivamente adiado no Parlamento, depois de os comunistas se terem distanciado das propostas do Governo que descem o IRS aos senhorios que garantam preços mais acessiveis ou contratos mais longos. O PS ameaçou entretanto virar-se para os partidos à sua direita para verem o pacote viabilizado.