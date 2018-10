Wall Street fecha no vermelho, depois de dia aos ziguezagues

As bolsas de Nova Iorque encerraram a sessão desta segunda-feira com descidas nos três principais índices. Dow Jones perde 0,35% e S&P 500 recua 0,59%. Queda mais acentuada nas tecnológicas

Depois de uma sessão de grande nervosismo, com os índices em Wall Street aos ziguezagues ao longo do dia, a principal bolsa do mundo fechou esta segunda-feira no vermelho.

O índice Dow Jones caiu 0,35% e o S&P 500 recuou 0,59%. A bolsa mais castigada foi o Nasdaq, das tecnológicas, que perdeu 0,88%. O índice FANG Plus, das 10 principais cotadas tecnológicas, registou uma queda de 1,35%. Nesse grupo de 10 'estrelas', a Apple perdeu 2,14%, a Google recuou 1,62% e a Amazon caiu 1,53%.

As bolsas de Nova Iorque foram esta segunda-feira muito sensíveis ao desenrolar da tensão entre Washington, Ancara e Riade a propósito do desaparecimento de um colunista saudita do The Washington Post no consulado do reino petrolífero em Istambul, depois de lá ter entrado a 2 de outubro. A cadeia CNN adiantou que as autoridades sauditas poderão declarar que o jornalista Jamal Khashoggi terá morrido "acidentalmente" na sequência de um "interrogatório não autorizado" no consulado na Turquia.

As bolsas tinham fechado em terreno positivo na sexta-feira depois de seis sessões seguidas em queda, registando uma quarta e quinta-feira negras na semana passada, com quedas diárias de 3,3% e 2% respetivamente. Na semana passada, o índice MSCI para os EUA - abrangendo as duas bolsas - perdeu 4,1%.