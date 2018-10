Preços regulados de eletricidade terão atualização de 0,1% em janeiro

O regulador propõe uma subida ligeira das tarifas transitórias de eletricidade para o próximo ano

As tarifas reguladas de eletricidade para 2019 deverão ser atualizadas em 0,1%, segundo a proposta da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Uma subida que fica aquém da projeção com que o Governo estava a trabalhar, que apontava para uma subida dos preços regulados em torno dos 2%.

As tarifas transitórias para os clientes finais da baixa tensão normal (isto é, para as famílias abastecidas pelas tarifas reguladas) deverão ser atualizadas em 0,1%, segundo a proposta da ERSE, que será ainda apreciada pelo conselho tarifário do regulador, antes da decisão definitiva, a tomar até 15 de dezembro.

Segundo as estimativas do regulador, para uma fatura média mensal de 45,1 euros, a atualização traduzir-se-á num acréscimo de 5 cêntimos por mês.

A ligeira subida resulta da combinação do agravamento do custo da energia, que tem estado em alta desde abril, e de um alívio nos custos de acesso às redes, que baixam 11,1% no próximo ano, pela proposta da ERSE.

Esta descida de 11,1% nas tarifas de acesso às redes é válida também para os consumidores do mercado liberalizado, cujas tarifas finais dependerão dos custos de aquisição de energia do respetivo comercializador.

No caso da componente de energia, a ERSE toma em consideração um aumento da tarifa de energia elétrica de 20%. Em sentido contrário, a redução das taxas de remuneração das empresas reguladas irá favorecer os consumidores. Mas a maior fatia do alívio das tarifas de acesso à rede vem de um conjunto de medidas mitigadoras que o regulador considerou na sua proposta.

Uma das medidas com maior impacto é o despacho do atual Governo de declaração da nulidade parcial dos ajustamentos anuais dos CMEC - Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual e dos respetivos atos de homologação. Uma matéria que os acionistas da EDP contestam, tendo já prometido abrir uma arbitragem internacional para defender os seus interesses.

Por outro lado, em 2019 a dívida tarifária cairá para 3191 milhões de euros, menos 462 milhões de euros do que em 2018, segundo a ERSE. Esta diminuição contribuirá para um menor encargo das famílias e empresas com o serviço da dívida, que irá decrescer 17,4% no próximo ano.