Juros da dívida descem ligeiramente em dia de divulgação do Orçamento

Os juros das Obrigações do Tesouro português a 10 anos desceram ligeiramente esta segunda-feira, mas estabilizaram acima de 2%, na primeira sessão após a Moody's ter retirado o rating de Portugal de 'lixo financeiro'. O movimento de descida estendeu-se aos periféricos do euro, apesar do confronto entre Roma e Bruxelas não ter recuado

No dia em que começa a contar o envio para Bruxelas dos 'rascunhos' de Orçamento para 2019, os juros (yields) das obrigações dos periféricos do euro desceram ligeiramente no mercado secundário.

Para as Obrigações do Tesouro português a 10 anos, os juros fecharam esta segunda-feira em 2,016%, ligeiramente abaixo de 2,029% no encerramento de sexta-feira. O governo português aponta para uma descida do défice orçamental para 0,2% do PIB e uma redução da dívida pública para 117% do PIB em 2019. A proposta de orçamento para 2019, aprovada em conselho de ministros no sábado, será entregue ainda hoje na Assembleia da República.

No caso dos títulos italianos, no mesmo prazo de referência, os juros caíram de 3,58% para 3,55% no mesmo período, sem que haja indicações de que o governo de Roma recue na sua estratégia orçamental para 2019, apontando para um défice de 2,4% do PIB, muito acima do desejado por Bruxelas (que se baseia em 0,8%, com que se tinha comprometido o governo anterior) e recomendado pelo Fundo Monetário Internacional.

Para os títulos portugueses foi a primeira sessão no mercado secundário depois da agência Moody's ter retirado o rating da dívida pública portuguesa de 'lixo financeiro', havendo, agora, um alinhamento das quatro principais agências de notação na classificação dos títulos portugueses em grau de investimento.

Os juros das obrigações espanholas, naquele prazo de referência, mantêm-se perto de 1,7%. O governo de Pedro Sánchez informou Bruxelas, depois da reunião do conselho de ministros desta segunda-feira, que vai avançar com o orçamento para 2019 acordado com o Podemos que aponta para um défice de 1,8% em 2019 (em vez de 1,3% previsto pelo governo anterior de Rajoy), de 1,1% em 2020 (em vez de 0,5%) e de 0,4% em 2021 (em vez de um excedente de 0,1%).