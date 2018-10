Governo não mexe no IRS. Taxas, escalões e deduções ficam iguais a este ano

Depois de no ano passado ter feito uma revisão alargada dos escalões e taxas de IRS, para 2019 o Governo não lhes mexe. A fatura fiscal da generalidade das famílias não deverá, por isso, sofrer grandes oscilações face a este ano.

De acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2019 entregue esta noite no Parlamento, a tabela de taxas não sofre qualquer atualização face a este ano. Quer isto dizer que se mantêm os mesmos sete escalões que vigoraram este ano, não havendo sequer atualização dos mesmos à inflação.

O mesmo acontece com as deduções à coleta com despesas de saúde, educação, habitação, entre outras, que se mantêm iguais às que vigoram este ano.

As pequenas alterações que estão previstas no IRS operam-se ao nível do calendário de apresentação da declaração e da verificação da informação no e-fatura, como o Expresso já tinha avançado.