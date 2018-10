EDP espera não imputar prejuízo do Leslie aos consumidores apesar de a lei o prever

A EDP Distribuição espera que os prejuízos do furacão Leslie na rede elétrica não se venham a traduzir em custos agravados para os consumidores portugueses, uma vez que irá procurar acomodar estes custos dentro dos limites de receitas reguladas que anualmente são fixados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

“Não está previsto qualquer impacto nas tarifas resultado do furacão Leslie. Os custos decorrentes das reparações em curso são enquadrados nos de exploração normal da empresa, não sendo objeto de qualquer legislação específica”, aponta a empresa num esclarecimento enviado ao Expresso a propósito da notícia “Lei prevê que sejam os consumidores a pagar à EDP prejuízos do Leslie”, publicada esta segunda-feira pelo Expresso.

Segundo a EDP Distribuição, embora seja verdade que os custos de reparação da rede sejam recuperados por via das tarifas reguladas de eletricidade (a suportar pelos consumidores), a empresa terá de respeitar os limites de custos que anualmente a ERSE estipula para as empresas reguladas.

O que, na prática, poderá significar que a empresa terá de prescindir de investimentos na rede de valor equivalente ao dos danos do Leslie ou promover cortes de outros custos operacionais de semelhante montante.

No seu esclarecimento, a empresa diz ainda que “o estado de emergência determinado pela EDP Distribuição está relacionado com questões operacionais e corresponde a uma maior mobilização de meios internos e externos, em conformidade com o seu Plano Operacional de Atuação em Crise”.

“Face ao impacto da destruição da rede elétrica causada pelo furacão, a EDP Distribuição decidiu fazer a divulgação do seu Estado junto da opinião pública, pela responsabilidade social que assume”, acrescenta a empresa.