Centeno sobre o Orçamento: “A função pública é uma das questões mais relevantes para este Governo”

O ministro das Finanças disse esta segunda-feira à noite que o Orçamento do Estado para 2019 "é um orçamento que prossegue o caminho do rigor". "Permite sustentar a descida da dívida pública. Aposta em áreas muito importantes como os transportes, a habitação, a cultura e a ciência, além de permitir a continuação das políticas que permitiram um crescimento do emprego robusto, assim como a continuação da convergência com o euro".

Mário Centeno falava após ter entregue o documento na Assembleia da República, poucos minutos antes da meia-noite, prazo para a entrega do OE.

"Este OE permite continuar a cumprir o contrato de confiança com os portugueses e os compromissos internacionais do país", acrescentou.

Centeno recusou falar dos aumentos da função pública, dizendo que “a administração pública é uma das questões mais relevantes para este governo” e remetendo para a conferência de imprensa que se realiza esta terça-feira às 8h30 no Ministério das Finanças, em Lisboa. Mas não deixou de dizer que “a questão salarial é muito importante”.

“Quero reafirmar a ideia de que este Orçamento do Estado é um orçamento para todos os portugueses, permite que o país continue na senda da recuperação", disse ainda.