Caminho para um “Estado invisível”

O que queremos da Administração Pública é que nos resolva o problema. Isto obriga a trabalhar em conjunto com todas as entidades. Mas o cidadão espera também que o Estado seja invisível, ou seja, que elimine a burocracia, como por exemplo quando preenche o IRS sozinho, que se antecipe, como quando avisa que o cartão do cidadão vai caducar, ou que previne em vez de remediar, como quando avisa do risco de determinada doença. Esta é a Administração Pública em que já estamos e para a qual continuamos a caminhar.”

Foi assim que a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, descreveu, de forma sucinta, o que se espera da reforma da Administração Pública, um trabalho que, obrigatoriamente, recorre à inovação e à tecnologia, mas acima de tudo à mudança de mentalidades e ao aumento da literacia digital.

Isso ficou bem patente em mais um debate das “Conversas de Inovação”, cujo tema era “Tecnologia e inovação na reforma administrativa”. Ao contrário do que se podia esperar, neste quarto encontro falou-se mais em comportamentos e nas dificuldades em adotar as inovações do que em inovações, digitalização ou inteligência artificial. Claro que houve espaço para isso, como quando o presidente da Agência para a Modernização Administrativa (AMA), Pedro Silva Dias, mencionou que vão testar um robô na Loja do Cidadão das Laranjeiras, em Lisboa, para responder a pedidos simples. Ou quando o advogado Diogo Lacerda Machado falou da possibilidade das sentenças de delitos ou conflitos menores “serem geradas por computador, com algoritmos”, porque “era muito mais independente, uma vez que eliminava as emoções”.

Mas esta é a parte mais fácil em todo este processo. Mais difícil é o fator humano, é ensinar os funcionários públicos, as empresas e outras entidades públicas e ainda os cidadãos a trabalhar e, principalmente, a aceitar essas inovações, que são cada vez mais marcantes à medida que a tecnologia evolui, concluíram todos os presentes neste encontro.

Maria Manuel Leitão Marques recordou o momento da introdução do Cartão de Cidadão em Portugal. Conta ela que houve uma espécie de luta porque cada serviço — Segurança Social, Serviço Nacional de Saúde e Finanças — queria conservar o seu cartão. Mas tiveram de superar “o medo da inovação”, comentou, por sua vez, Diogo Lacerda Machado, um dos mentores do Cartão de Cidadão.

E essa superação é também válida para os cidadãos e funcionários públicos. “Não vale a pena colocar uma inovação à frente de uma pessoa que não está apta para trabalhar com ela”, comentou o vice-presidente do governo da Madeira, Pedro Calado, também ele convidado para o debate.

Essa tem sido, aliás, uma preocupação da Agência para a Modernização Administrativa (AMA). “Na Administração Pública temos de servir a todos. A cada inovação que fazemos temos sempre apoio para dar aos cidadãos mais desfavorecidos”, disse o presidente desta agência, Pedro Silva Dias. Por exemplo, acrescentou, há mais de 500 locais no país onde se ensinam as pessoas a trabalhar com processos onde o digital eliminou por completo o papel. Mas, o mesmo responsável assume que “é no lado da utilização que Portugal não está tão bem” no que respeita à reforma administrativa. Porque inovações não faltam.

Em rede e com os privados

“É difícil encontrar um país que tenha evoluído tanto e que se tenha empenhado tanto nesta reforma”, notou o CEO da ACIN, Luís Sousa, mas ressalvando que, apesar de o Estado estar a fazer bem, “podia fazer melhor se envolvesse os privados”. Um caso exemplificativo: se os médicos utilizassem uma assinatura digital alojada na cloud para passar receitas em vez de demorar um minuto, como hoje, demoravam só três segundos. “Imaginem os ganhos de tempo com os doentes que isto dava”, concluiu.

A reforma administrativa poderia estar também melhor se houvesse mais inovação em rede, comentou o vogal executivo dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Artur Mimoso. “Tem havido uma grande transformação digital na saúde, mas apostámos em tecnologias que não estão ligadas entre si. Por exemplo, a rede informática liga hospitais e centros de saúde entre eles, mas depois temos centros de saúde que não suportam fibra ótica”, conta. Não é, por isso, de admirar, que a SPMS vá investir oito milhões de euros para melhorar a infraestrutura de rede digital já em 2019.

AS MELHORES FRASES DA CONFERÊNCIA

“A reforma da Administração Pública vai muito além da tecnologia, é uma reforma cultural”

Pedro Calado

Vice-presidente do Governo Regional da Madeira

“Fazemos inovação ao nível do desenho do serviço e muitas vezes nem usamos tecnologia de ponta”

Pedro Silva Dias

Presidente da Agência para a Modernização Administrativa

“O constrangimento é nas competências digitais. Temos de mostrar que a tecnologia é para todas as idades”

Maria Manuel Leitão Marques

Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa

“Estamos a perder qualidade de serviço e de recursos humanos com a atual política salarial da Administração Pública”

Luís Fábrica

Professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica

O que se discute em...

Reforma administrativa

Ensinar cidadãos

Literacia: um dos maiores desafios da reforma administrativa, principalmente daquela que advém da inovação e da tecnologia, é garantir que cada vez mais cidadãos têm acesso a ela e conseguem tirar todo o partido dessas inovações, principalmente os mais idosos.

500

é o número de localizações em todo o país onde já se ensina a usar serviços digitais que substituíram o papel e procedimentos mais antigos

A reforma administrativa é também uma reforma cultural que começa nos recursos humanos

