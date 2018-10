Bolsas. Maioria das praças na Europa fechou com ganhos. Wall Street no vermelho

A maioria das bolsas na Europa fechou com ganhos esta segunda-feira, apesar de uma abertura em terreno negativo e da Ásia Pacífico ter encerrado a sessão com perdas de 1%.

Frankfurt liderou as subidas com o índice DAX a registar um ganho de 0,78%. Abaixo da linha de água encerraram as bolsas de Paris e Zurique. Em Lisboa, o índice PSI 20 caiu 0,2%.

Os índices globais de referência europeia fecharam em terreno positivo, com o Eurostoxx 50 (das cinquenta principais cotadas da zona euro) a subir 0,5% e o Eurostoxx 600 (das seiscentas principais cotadas europeias) a avançar 0,1%.

Avisos de riscos ameaçando a economia mundial por parte do Fundo Monetário Internacional, que concluiu a sua assembleia geral em Bali no sábado no meio de um clima pessimista, impasse nas negociações sobre o Brexit a dois dias da cimeira europeia, e insistência do governo italiano em avançar com um orçamento para 2019 em confronto com Bruxelas não foram o suficiente para deitar abaixo as praças europeias esta segunda-feira, depois da pior semana do ano.

Em Nova Iorque, os índices de Wall Street têm registado altos e baixos desde a sua abertura esta segunda-feira, estando a negociar, depois do fecho da Europa, em terreno negativo, com o Dow Jones a perder 0,2% e o S&P 500 a cair perto de 0,5%. Mas o sentido dos índices em Wall Street não está ainda estabilizado.

O pior desempenho nos EUA está a registar-se com as tecnológicas. O índice Nasdaq lidera as descidas com uma queda de 0,8%. O índice FANG Plus, das 10 'estrelas' da nova economia, perde mais de 1%.