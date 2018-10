Aumento no tabaco pode chegar aos 10 cêntimos

Imposto sobe 2,46 cêntimos em cada maço de cigarros, mas aumento no preço pode ser bastante superior, dependo da forma como as tabaqueiras vão repercutir nos produtos a subida da carga fiscal

O preço dos cigarros vai aumentar em 2019, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.

A tributação do tabaco é feita por duas taxas que compõem o imposto. O elemento específico, que incide sobre cada cigarro, vai subir de 94,89 euros para 96,12 euros por cada 1000 unidades, em linha com as previsões de inflação (o Banco de Portugal estima que os preços subam 1,4%). Esta atualização não traz grandes surpresas, já que é habitual ocorrer todos os anos. Ou seja, por esta via, cada maço de 20 cigarros encarece 2,46 cêntimos.

Já no caso do elemento ad valorem (a taxa que recai sobre o preço de venda ao público) não está prevista alteração, mantendo-se nos 15%, o mesmo valor que passou a vigorar em 2018, depois de ter descido dos 16%.

Preço na mão das tabaqueiras

Porém, o preço a pagar será determinado pelas tabaqueiras e fonte do sector aponta que com um agravamento fiscal desta ordem será expectável que o custo por maço de cigarros suba, no máximo, 10 cêntimos.

É que, como chama a atenção o fiscalista Afonso Machado Arnaldo, partner da Deloitte, fazer as contas ao aumento do tabaco não é fácil como somar dois mais dois. “Quem consegue fazer estas contas com total exatidão são as tabaqueiras, nem a própria AT tem todos os elementos. Isto por causa do elemento ad valorem”, menciona, acrescentando que, por outro lado, “o tabaco nunca aumenta para um valor que não termine em múltiplos de 5 cêntimos, o que depende também das tabaqueiras. Pelo que por vezes sucede haver uma atualização nos fatores de imposto, mas não existir um aumento do tabaco para o público (é incorporado pelas tabaqueiras) e outras vezes o imposto aumenta, por exemplo, 3 cêntimos mas o aumento nos maços é de 5 cêntimos (por causa do arredondamento)”.

No caso do tabaco de corte fino destinado a cigarros de enrolar, rapé, tabaco de mascar e tabaco aquecido, o elemento específico passa de 0,80 euros por grama para 0,081 euros por grama.

Contactado pelo Expresso a propósito destes aumentos, o fiscalista e senior manager da consultora EY, Amilcar Nunes, refere que “assumindo o rácio de conversão de um grama correspondendo a um cigarro convencional, teremos assim um aumento de 0,1 cêntimos por unidade. Não obstante, o atual poder expansivo do tabaco de enrolar torna possível a elaboração de cigarros convencionais com 0,5 g de tabaco de enrolar, por cada unidade. Significa isto que o valor de acréscimo de tributação por cigarro de enrolar, decresce para 0,05 cêntimos”.

O especialista chama ainda a atenção para o facto de que “será por ventura interessante observar que o acréscimo tributário por cigarro de enrolar corresponde a metade daquele que se observa para os cigarros convencionais. Não obstante e por forma a consolidar um efeito garrote em termos de arrecadação de receita, observa-se o aumento da imposição mínima de tributação de 0,171 euros/g para 0,174 euros/g precisamente para reduzir a flutuação da carga fiscal entre produtos de tabaco”.

Além disso, também vai ficar mais caro fumar cigarros eletrónicos já que o imposto passa a ser de 0,31 euros por mililitro de líquido contendo nicotina, quando hoje são cobrados 0,3 euros. Ou seja, “assumindo recipientes com capacidade de 10 ml, temos um aumento de 10 cêntimos com o aumento da taxa de imposto”.

Impostos sobem mais nos Açores

Na proposta de OE2019 observam-se ainda agravamentos nas taxas de impostos aplicadas nos Açores. Na opinião de Amílcar Nunes, trata-se “claramente de uma tendência clara de captura de receita fiscal e agravamento da carga fiscal sobre os cigarros, pelo aumento quer do elemento ad valorem de 40% para 42%, quer da imposição mínima de 73% para 75%. Grosso modo, o incremento do ad valorem de 40% para 42%, traduz-se num aumento de 4 cêntimos para um maço de cigarros com um preço de venda ao público de 4,80 euros”.