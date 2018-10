Terreno do Pego vendido abaixo da avaliação

A comissão de inquérito das rendas da energia está a receber documentação que aos poucos vai mostrando como alguns contratos do sector elétrico, até hoje pouco conhecidos, foram sendo elaborados. É o caso do processo que no início de 2004 transformou uma avaliação imobiliária de €157 milhões em €36 milhões, levando a Tejo Energia a pagar, em 2007, €23 milhões à REN para ficar dona do terreno da central do Pego.

Com a transmissão do terreno, a Tejo e a REN alteraram o Contrato de Aquisição de Energia (CAE) da central, permitindo à Tejo não ter de a devolver à REN no final do CAE, em 2021. Em abril deste ano a Tejo Energia assegurou que a venda foi objeto de escritura pública “de forma completamente aberta e transparente”.

Para trás ficou um processo de avaliação conturbado. No início de 2004 a consultora CPU entregou à REN uma avaliação de €118 milhões para aquele terreno, considerando uma área total de 3 milhões de metros quadrados, repartidos por duas parcelas (numa estava a central propriamente dita, noutra o terminal ferroviário de descarga de carvão e acessos). A REN também já dispunha de uma avaliação para o terreno feita pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), por €157 milhões. Os números constam de uma carta de 13 de fevereiro de 2004 da administração da REN para a Direção-Geral de Energia (DGEG), à época liderada por Jorge Borrego.

Duas semanas depois, no entanto, o administrador da REN Vítor Baptista envia a Jorge Borrego uma lista de novas avaliações, retificando o valor do terreno do Pego. Nessas novas contas figurava uma avaliação de €36,3 milhões da CGD e de €4 milhões da CPU. A média aritmética das duas avaliações resultaria em €20,1 milhões. Ainda em 2004 Jorge Borrego deixaria a DGEG (para regressar à Galp, onde ficaria até 2010, ano em que ingressou na REN). Em 2004 a DGEG passou a ser liderada por Miguel Barreto, que foi quem “selou” o preço final. “Damos o nosso acordo ao preço de €23 milhões [proposto pela REN em função das últimas avaliações] para a alienação do terreno da central termoelétrica do Pego”, escreveria Miguel Barreto a 4 de fevereiro de 2005 ao então presidente da REN, José Penedos (que em 2009 deixaria a empresa, sendo arguido no processo Face Oculta). A “luz verde” saiu dias antes das legislativas, que ditariam o fim do curto Governo de Santana Lopes (que tinha como ministro das Atividades Económicas Álvaro Barreto, que de 1990 a 2004 foi presidente da Tejo Energia, onde voltaria em 2005).

Uma fonte ouvida pelo Expresso conta que a DGEG terá solicitado à REN novas avaliações da CGD e da CPU, por discordar das contas iniciais, já que estas terão ignorado o facto de o valor real da maior parte do terreno do Pego ser nulo. Os terrenos tinham 300 hectares e a central só ocupava uma parcela minoritária, mas a área restante não podia ser usada para outros fins.

A Portaria 96/2004 veio determinar os termos em que deviam ser avaliados os terrenos das centrais elétricas para que estes pudessem ser transferidos da REN para os produtores de energia, no contexto da liberalização do sistema elétrico nacional. A portaria refere que o preço de venda “deve refletir o seu valor de mercado, enquanto solos aptos para construção”. E diz que o valor dos terrenos “calcula-se como referência ao custo provável da construção que nele seria possível efetuar num aproveitamento económico para fins industriais”. A correção das avaliações iniciais pode ter sido feita para refletir o facto de que a maior parte do terreno não permitia nova construção.

O antigo diretor-geral Jorge Borrego diz hoje não se recordar dos pormenores destas avaliações. O seu sucessor Miguel Barreto, que em 2010 vendeu à EDP a sua participação na empresa Home Energy e está a ser investigado pelo Ministério Público no processo da EDP e de Manuel Pinho, não quis fazer comentários. A REN também não fez comentários. A Tejo Energia, por seu turno, disse ao Expresso “desconhecer o teor de eventuais avaliações que possam ter sido feitas ao terreno pelas entidades referidas [CGD e CPU]”, realçando que a compra do terreno foi feita “em absoluto respeito pelo quadro legal em vigor”.