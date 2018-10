Recibos verdes: Via CTT continua a ser obrigatória, mas sem multas

As empresas e os trabalhadores independentes que faturem acima de 10 mil euros por ano continuam em 2019 a ser obrigados a ter uma morada fiscal electrónica, mas, se não cumprirem a obrigação, já não serão multados. O Fisco garante que a citações e as notificações lhes chegam através do Portal das Finanças.

A medida está prevista numa versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2019 a que o Expresso teve acesso, e pretende evitar que os contribuintes distraídos se vejam confrontados com multas surpresa, como aconteceu em junho deste ano.

As regras mais miudinhas serão definidas através de Portaria, mas a ideia do Governo é criar mais um canal de comunicação com os contribuintes, em acumulação com o Via CTT ou a morada fiscal única.

A lei continua a exigir que todas as empresas e demais contribuintes que se enquadrem no regime normal de IVA (nomeadamente recibos verdes e empresários em nome individual que faturem mais de 10 mil euros ao ano) tenham uma caixa postal electrónica, por onde passa a correspondência com o Fisco.

Contudo, cria-se este canal adicional para quem, numa base voluntária, prefira passar a tratar com o Fisco via Portal das Finanças, e também para quem se esquecer de aderir ao Via CTT.

Nos casos de adesão voluntária a opção tem de ser assinalada no Portal das Finanças. Já os contribuintes distraídos passam a ser automaticamente abrangidos por este canal de comunicação, dispensando-se deste modo a aplicação de multas entre os 50 e os 250 euros, como atualmente acontece.

Desde 2012 que a relação entre o Fisco e os contribuintes enquadrados no regime normal de IVA passou a ser desmaterializada, tendo-se eliminado o correio físico com cartas registadas e avisos de receção. O serviço foi concessionado aos CTT, através do Via CTT, um serviço postal eletrónico que a empresa já disponibilizava aos seus clientes. Na altura, a medida gerou dois tipos de críticas: dos contribuintes que alegavam não dispor de meios informáticos para acompanharem a sua relação com o Fisco, e de fiscalistas que alertavam para o fato de se estar a fazer depender a recepção de correspondência privada, sujeita a sigilo fiscal, de uma empresa privada.

Em 2016, o Governo veio anunciar a criação de uma morada única digital, onde os cidadãos podem concentrar toda a sua correspondência relevante com os diversos organismos públicos mas, até ao momento, o projeto ainda não avançou.

A proposta de Orçamento do Estado é entregue esta segunda-feira, 15 de outubro, no Parlamento, onde será sujeita a discussão e poderá sofrer alterações.