Fornecedor espanhol de eletricidade deu calote de 2 milhões à EDP

A empresa de origem espanhola Elygas foi em novembro do ano passado sancionada pelo regulador da energia com a perda dos 5 mil contratos de abastecimento de eletricidade que tinha em Portugal, por incumprimento das suas obrigações. Volvido quase um ano, e sem ter conseguido recuperar um cêntimo do dinheiro que lhe era devido, a EDP Distribuição avançou para tribunal, para cobrar 2 milhões de euros à Elygas.

O processo do grupo EDP contra a Elygas deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa esta semana, curiosamente na mesma semana em que um outro comercializador de eletricidade, a ELusa, chegou a acordo para ceder parte da sua carteira de clientes à empresa Luzboa, como o Expresso revelou esta quinta-feira. Sucede que a ELusa, que entrou igualmente em incumprimento (com dívidas à EDP Distribuição e à REN) tem como gerente um empresário que até ao ano passado trabalhava para a Elygas, José Maria Delgado Bastida.

A EDP Distribuição não quis entrar em pormenores sobre esta ação judicial, afirmando ao Expresso apenas que “o processo refere-se à recuperação de montantes devidos pela Elygas, atuando a EDP Distribuição enquanto agente do sistema”.

O Expresso tentou contactar a ELusa e a Elygas por escrito, sem sucesso. E a Elygas deixou de ter representação em Portugal. O site espanhol da empresa apresenta alguns contactos de representantes da marca em Portugal, que operavam como franchisados, para tentar captar clientes em várias regiões do país. Um desses franchisados, contactado pelo Expresso, indicou que a empresa já não existe, tendo inclusivamente gerado perdas de milhares de euros a vários empresários que abriram essas franquias da Elygas.

A Elygas foi registada em Portugal a 22 de outubro de 2015. Começou por ter sede em Lisboa, mas em maio de 2017 mudou a sua sede para Vila Nova de Gaia. Em agosto do ano passado a empresa retificou a sua escritura de constituição, inscrevendo aí um capital social de 9,1 milhões de euros, sendo esse um dos últimos atos da empresa registados no Portal da Justiça.

Em novembro de 2017, perante o incumprimento dos pagamentos obrigatórios que os comercializadores de energia têm de fazer à REN e à EDP Distribuição, a ERSE transferiu os cerca de 5 mil clientes da Elygas para o consumidor de último recurso, a EDP Serviço Universal. Desde então, a empresa deixou de operar em Portugal.

Os registos da Elygas no Portal da Justiça apontam como representante da empresa o gestor valenciano Carmelo José Estellez Gimenez, que em setembro de 2015 foi condenado em Espanha a dois anos de prisão, por falência fraudulenta e branqueamento de capitais, tendo também sido condenado por associação criminosa. O empresário espanhol havia sido detido em 2012 pela polícia espanhola no âmbito de uma operação que também deteve o antigo dono do grupo de agências de viagens Marsans, Gerardo Díaz Ferrán.

As detenções resultaram de queixas de vários grupos do sector turístico, como a AC Hoteles, Meliá e Pullmantur.

O calote deixado pela Elygas e o incumprimento mais recente da ELusa (que tem pelo menos um gestor que vinha da Elygas) levaram o regulador da energia a revelar ao Expresso ter já apresentado ao Governo propostas para tornar mais exigente o processo de licenciamento de comercializadores de eletricidade e gás natural. O Governo está a trabalhar num projeto legislativo para obrigar as elétricas a dar mais garantias de solidez financeira antes de estarem habilitadas a vender energia em Portugal.