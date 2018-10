Há cerca de um mês, os empresários posicionaram-se no xadrez negocial do próximo Orçamento do Estado avançando com uma longa e detalhada lista de reivindicações, e, nas vésperas da apresentação do documento, o ministro Pedro Siza Vieira garante que o Governo não irá desiludi-los. “Estamos atentos aos pedidos das confederações empresariais e estamos a trabalhar em algumas das suas propostas”, diz ao Expresso. “Vamos ter um Orçamento amigo das empresas — como os anteriores também o foram.”

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI