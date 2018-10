Marketing em português. Depois do digital, o turismo

O “Mercator”, ‘bíblia’ do marketing em português, comemora os 25 anos desde a primeira edição, numa conferência na próxima quinta-feira no auditório do ISCTE-IUL, em Lisboa, com um debate sobre estratégias digitais de sucesso a partir de Portugal. O digital é também o tema da mais recente versão ‘Mercator 25 Anos’, mas o futuro deste livro poderá vir a passar por uma versão dedicada ao caso de marketing do turismo em Portugal.

