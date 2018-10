Candidatos podem recusar algoritmos

As empresas que utilizem sistemas automatizados de seleção e recrutamento (algoritmos) devem informar os candidatos a emprego antes destes disponibilizarem quaisquer dados pessoais ou submeterem a candidatura. Tudo porque, ao abrigo do Regulamento Geral da Proteção de Dados, “o candidato tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado” e pode requerer que o processo seja conduzido por humanos. É Ricardo Henriques, advogado da sociedade Abreu Advogados, quem lança o alerta. O especialista reconhece que a inteligência artificial está a fazer um reset aos modelos de recrutamento tradicionais e há questões éticas a emergir deste novo paradigma, para o qual empresas e candidatos ainda têm de se preparar.

