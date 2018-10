Caminho para um “Estado invisível”

O que queremos da Administração Pública é que nos resolva o problema. Isto obriga a trabalhar em conjunto com todas as entidades. Mas o cidadão espera também que o Estado seja invisível, ou seja, que elimine a burocracia, como por exemplo quando preenche o IRS sozinho, que se antecipe, como quando avisa que o cartão do cidadão vai caducar, ou que previne em vez de remediar, como quando avisa do risco de determinada doença. Esta é a Administração Pública em que já estamos e para a qual continuamos a caminhar.”

