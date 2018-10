A crise financeira de 2008 à distância de dez anos

O colapso financeiro mostrou que parte muito significativa da riqueza criada era artificial e colocou em xeque a hiperglobalização

TIMOTHY A. CLARY

A crise financeira de 2008 (na verdade iniciada no verão de 2007) e a crise do euro que se lhe seguiu — que teve causas próprias, mas é, em larga medida, consequência da primeira —, levaram a que muitos milhões de pessoas tenham perdido os seus empregos, as suas casas e as suas poupanças. A pobreza e a desigualdade aumentaram significativamente em vários países e enormes recursos foram desperdiçados. Foi, portanto, um acontecimento com consequências devastadoras, cujos efeitos ainda perduram, designadamente pelo impacto negativo no potencial produtivo de muitas economias.