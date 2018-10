Produção industrial cai em Portugal e sobe na UE

A produção industrial em Portugal caiu 3,3% em agosto comparativamente ao mesmo mês de 2017. Na Europa, só a Dinamarca teve um desempenho pior, com uma descida de 3,9%.

Na União Europeia, estas foram as quebras homólogas mais acentuadas na produção industrial, mostram os números do Eurostat, que apontam para subidas médias de 1,2% na UE e de 0,9% na Zona Euro, sob o impulso da produção de bens de consumo não duradouro e de bens de capital.

No mês de julho, sublinha o Eurostat, a tendência geral da Europa tinha sido de baixa, com quebras de 0,6% na UE e de 0,7% na Zona Euro, exatamente a percentagem registada em Portugal.

No entanto, quando a comparação é feita com julho de 2018, A UE sobe 0,8%, a Zona Euro sobe 1% e Portugal cresce 2,7%, acima da media comunitária, mostram os gráficos do gabinete de estatística europeu.

Na comparação em cadeia, só as fábricas de Malta (9,9%) e da Hungria (3,8%) registaram aumentos de produção acima dos valores de Portugal.