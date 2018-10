PSI 20 abre em alta e Sonae SGPS também

Ontem a noite, a Sonae anunciou o cancelamento da OPV da Sonae MC. Hoje os títulos da empresa ganham 0,72% na abertura da sessão

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em alta, com o índice PSI20 a subir 0,79%, nos 5028,14 pontos e um dos destaques da sessão é a Sonae SGPS, que ganha 0,72%, para se cotar a 0.8350 euros depois da empresa, ontem, ter anunicado o cancelamento da OPV da Spnae MC devido "às condições adversas do mercado".

A subida do índice PSI20 acompanha a tendência das principais praças europeias, depois de ontem ter atingido mínimos do último ano e meio.

Em Lisboa, só a Ibersol (-0,22%), Navigator (-0,72%) e Galp (0,16%) estão em queda no dia em que os analistas admitem que a Moody´s pode subir o rating da divida soberana de longo prazo de Portugal, que mantém, até agora, no primeiro nível de lixo Ba1).

A Sonae Capital, que anunciou estar a estudar a entrada no mercado mexicano da energia, sobe 5,83%

Quinta-feira, Lisboa fechou com uma descida de 0,82% no índice PSI20, que ficou abaixo de 5.000 pontos, acompanhando as quedas significativas registadas nas principais bolsas europeias e a Sonae SGPS apresentava uma desvalorização de 2,64%