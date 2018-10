Estado, famílias, empresas: o que já se sabe do último orçamento da geringonça

Benefícios fiscais a emigrantes que regressem

Os emigrantes que queiram voltar para Portugal vão ter um desconto de 50% no IRS por 3 a 5 anos e ajudas à mudança e instalação. A medida aplica-se a portugueses e estrangeiros, independentemente do nível de qualificações.

Alívio do corte nas pensões antecipadas

Quem tiver pelo menos 63 anos de idade e 43 de descontos de janeiro de 2019 em diante, poderá reformar-se antecipadamente sem sofrer o corte do fator de sustentabilidade (só sofre o corte por antecipação do tempo). O mesmo acontecerá de janeiro de 2020 em diante para quem tiver pelo menos 60anos de idade e 40 de descontos. A medida já tinha sido prometida pelo Governo em 2017, que entretanto foi dando sinais de recuo. Agora, segundo o PCP, a garantia está dada.

Aumentos mínimos de 10 euros nas pensões

A generalidade das pensões de reforma vai aumentar em 2019 por causa das regras de atualização automática. A geringonça garante, contudo que, quem por esta via não atingir um aumento real de 10 euros receberá um complemento. A medida é igual à que já foi aplicada este ano e no anterior, com uma diferença_ aplica-se já a partir de janeiro, segundo o PCP.

Conta da luz a descer por duas vias

Segundo os comunistas, a conta da luz vai descer por duas vias no próximo ano: indiretamente, por via da redução do défice tarifário, e diretamente, com a descida do IVA aplicada ao valor fixo da potencia contratada. Ainda não se sabe par quanto desce a taxa.

Passes sociais mais baratos

Quem morar nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto vai beneficiar de descontos nos passes sociais. A partir de janeiro de 2019 as famílias pagarão no máximo dois passes e eles custarão no máximo 30 euros para circulação dentro da cidade e 40 entre concelhos.

Manuais escolares grátis até ao 12º

Segundo os comunistas, o Governo concordou em tornar gratuitos os manuais escolares até ao 12º ano de escolaridade (até aqui estendia-se ao 6º ano).

Saúde com mais 300 milhões

O Orçamento da Saúde deverá ser reforçado em 300 milhões de euros no próximo ano, segundo o Público. Falta saber a que se destinam as verbas.

Funcionários públicos com aumentos

Além do descongelamento das carreiras e das promoções, alguns funcionários públicos poderão vir a ter um aumento salarial direto. O valor ainda não é conhecido.

Touradas pagam IVA, perucas deixam de pagar

Pela mão do PAN, acabará a isenção de IVA para os artistas tauromáquicos. Já as perucas para doentes oncológicos passarão a pagar IVA a 6%, segundo o DN.

IMI com novas datas

Quem tiver uma conta de IMI entre 100 e 500 euros vai poder paga-lo em duas prestações, em maio e novembro. Se a conta for superior a 500 euros, mantêm-se as três prestações, em maio, agosto e setembro. Até 100 euros o imposto passa a ser pago em maio.

Pagamento especial por conta acaba

Era uma reivindicação antiga das empresas e em 2019 concretiza-se. O pagamento especial por conta acaba para quem o requerer.

Bebidas açucaradas com quatro escalões

O Governo vai criar 4 escalões de taxas para penalizar as bebidas açucaradas como os refrigerantes, contra os 2 escalões atuais. A ideia é aliviar de imposto as que têm menos teor de açúcar e penalizar os que carregam mais nele. Os néctares e iogurtes líquidos continuam de fora.