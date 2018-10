Contribuições sobre os sectores bancário, energético e farmacêutico mantêm-se em 2019

Valores da contribuição audiovisual não serão atualizados, de acordo com a versão preliminar do Orçamento do Estado para o próximo ano

As contribuições extraordinárias sobre o sector bancário, energético e farmacêutico vão continuar em 2019, de acordo com a versão preliminar do Orçamento do Estado, a que o Expresso teve acesso. Está também previsto que em 2019 não haja qualquer atualização da contribuição para o audiovisual, relativa ao modelo de financiamento do serviço público de radiodifusão e de televisão.