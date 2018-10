Quarta-feira negra. Terceira pior sessão do ano nas bolsas

O índice mundial caiu na quarta-feira 2,15%, a terceira maior queda diária depois das quebras de 5 e 8 de fevereiro. Em Nova Iorque, o Nasdaq viveu a pior sessão em sete anos. O índice de pânico financeiro teve o segundo maior disparo do ano. Lisboa registou a segunda maior queda do ano

As bolsas à escala mundial registaram na quarta-feira perdas de 2,15%, a terceira pior sessão do ano depois das quebras de 2,96% a 5 de fevereiro e de 2,45% três dias depois, segundo o índice MSCI global. Os analistas etiquetaram fevereiro como um mês "insano" nos mercados financeiros. Outubro parece seguir pelo mesmo caminho.

Os mercados financeiros estão a agitar-se com o 'choque FMI'. O Fundo Monetário Internacional (FMI), a partir de Bali, na Indonésia, onde decorre a sua assembleia anual, anunciou uma revisão em baixa da previsão para o crescimento económico mundial para este ano e o próximo, e alertou que uma escalada na guerra comercial poderá provocar um choque ainda maior no PIB mundial até 2023.

O pior desempenho desta quarta-feira negra ocorreu em Nova Iorque. O índice MSCI para os EUA caiu 3,28%. O principal índice de Wall Street, o Dow Jones 30, recuou 3,2%, a terceira pior sessão do ano, depois das perdas de 4,6% e 4,15% a 5 e 8 de fevereiro respetivamente.

Pânico financeiro em Wall Street

O termómetro de pânico financeiro em Wall Street, o índice VIX relacionado com o S&P 500, registou a segunda maior subida diária do ano. Subiu 43,95%, atrás apenas do disparo de 115,6% a 5 de fevereiro. O VIX fechou na quarta-feira em 22,96 pontos, ainda abaixo do máximo do ano registado a 5 de fevereiro, quando atingiu 37,32 pontos.

No Nasdaq, a bolsa das tecnológicas de Nova Iorque, o índice perdeu 4%, a pior sessão em sete anos. O índice das 'estrelas' da nova economia, o FANG Plus, afundou-se 5,6%.