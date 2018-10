Bolsas asiáticas afundam-se. Europa abre no vermelho. Trump diz que a Fed está "louca"

As bolsas da Ásia fecharam esta quinta-feira com quedas entre 2% e 6%. Tóquio perdeu quase 4% e Xangai afundou-se mais de 5%. As praças da zona euro abriram em terreno negativo, com Madrid a liderar as quedas. É o segundo dia consecutivo em outubro com perdas acentuadas à escala mundial. Trump desferiu ataque sem precedentes ao banco central dos EUA

Jorge Nascimento Rodrigues Jornalista