Suíços da Axpo compram a totalidade da Goldenergy

A Goldenergy, um dos principais comercializadores de eletricidade e gás natural em Portugal, passou a ser detida pela empresa suíça Axpo, que desde 2016 tinha uma participação de 25% na Goldenergy e agora adquiriu à portuguesa Dourogás os restantes 75%.

Em comunicado, o administrador delegado da Axpo em Portugal, Miguel Checa Rodriguez, assegura que a Goldenergy manterá a sua operação portuguesa e os postos de trabalho existentes e que continuará a comercializar eletricidade e gás natural a clientes domésticos e empresariais.

Já o presidente executivo da Dourogás, Nuno Afonso Moreira, realça que a sua empresa se concentrará agora no gás. “Do ponto de vista do grupo Dourogás, esta venda representa uma oportunidade efetiva para nos focarmos em outros projetos, nomeadamente na distribuição de gás natural canalizado na zona norte do país e para o desenvolvimento da aposta no gás natural veicular”, declarou no referido comunicado.

O valor de venda dos 75% da Goldenergy, que iniciou as suas operações há 10 anos, não foi revelado.

Segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), a Goldenergy é o sexto maior comercializador de eletricidade para clientes domésticos em Portugal, com uma quota de mercado de 1,3%, idêntica à da Energia Simples, posicionando-se atrás da EDP (77,5% de quota), Galp, Iberdrola, Endesa e Gas Natural Fenosa.