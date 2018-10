Deputado do PS vai integrar a administração da ERSE

Governo nomeou antigo líder do PS da Madeira para preencher uma vaga na gestão do regulador do setor da energia

Carlos João Pereira, deputado do PS, foi nomeado pelo Governo para a administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energèticos (ERSE). O parlamentar, que terá de ser ouvido na Assembleia da República antes de ocupar as funções, vai entrar para a estrutura de gestão deste órgão regulador na sequência do fim do mandato de Alexandre Santos.

A audição de Carlos João Pereira no Parlamento, pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, vai decorrer na próxima quarta-feira, 10 de outubro. O deputado é licenciado em Economia, foi vice-presidente da comissão que investiga as rendas excessivas no setor da energia e liderou o PS da Madeira.