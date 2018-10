Produção automóvel vai duplicar em três anos

Tudo o que podia correr bem na indústria automóvel está mesmo a correr bem. E, por isso, a Mobinov — Associação do Cluster Automóvel voltou a atualizar as suas projeções, que constavam do estudo sectorial apresentado em janeiro e que apontava a meta de 300 mil unidades como produção para 2020. Ora esta cifra será ultrapassada já em 2018 — 310 mil é o novo recorde deste século (98% de exportação) —, impulsionada pelo sucesso comercial dos modelos de Palmela (Autoeuropa) e Mangualde (PSA). A nova estimativa para 2020 é de 350 mil unidades, duplicando o valor de 2017 (175 mil).

