Dona da agência Carat compra maioria do capital da Partners

Era até agora uma agência de publicidade totalmente portuguesa. Mas deixa de o ser com a venda da maioria do seu capital à Dentsu Aegis Network (DAN), dona da agência de meios Carat e subsidiária da empresa japonesa de publicidade e relações públicas Dentsu. A notícia foi avançada ao Expresso, embora nenhuma das duas firmas detalhe qual a fatia do capital social da Partners que mudou de mãos. André Freire de Andrade, diretor-executivo da DAN para o mercado ibérico e africano, e Tomás Froes, sócio fundador da Partners, esclarecem apenas que “todos os atuais acionistas se mantêm”, embora Susana Sequeira e Miguel Horta e Costa saiam da gestão diária da agência de publicidade. Já Tomás Froes assume o cargo de diretor executivo, Lourenço Thomaz o de diretor comercial e Pedro Megre o de diretor financeiro.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI