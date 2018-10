Apartamentos grandes predominam no litoral

Os apartamentos tradicionalmente mais procurados são os de tipologia T2 e T3. Mesmo assim há quem queira uma habitação com mais do que dois ou três quartos e opte por comprar tipologias maiores. No bpiexpressoimobiliario.pt estão neste momento em comercialização 11.883 apartamentos com tipologias a partir inclusive do T4. Com o total de 8992 destes imóveis, os distritos de Lisboa, Porto, Setúbal e Coimbra, todos da orla litoral, lideram, representando 75,67% da oferta.

No que respeita a T4, estão à venda 9526 no bpiexpressoimobiliario.pt. No top três dos distritos com mais produto, Lisboa surge à cabeça com 3742 destes apartamentos, Porto chega aos 2094 e Setúbal tem 655. Na quarta posição fica Faro com 609 e Coimbra, em quinto, totaliza 510.

Na freguesia de Santa Maria Maior, na capital, vende-se um apartamento de tipologia T4 com 159 m2 de área útil, por €770 mil. Ocupa um terceiro andar de um edifício do século XIX, reabilitado há menos de uma década e ergue-se sobre o casario de Alfama.

No Norte, na cidade do Porto, na freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos, pode ser adquirido um destes imóveis por €600 mil, com 196 m2 de área útil. Tem vista para o rio Douro e está inserido num condomínio fechado com piscina e espaços verdes.

Oferta em Setúbal

Ainda no âmbito da tipologia T4 e desta vez no distrito de Setúbal, no concelho do Seixal e freguesia da Amora, está em comercialização uma destas casas, com 150 m2 de área útil, por €140 mil. Um valor que está muito abaixo dos exemplos anteriores e é a comprovação da variedade de preços que se encontra para uma mesma tipologia.

Depois do T4, surgem os T5 cuja oferta no site do bpiexpressoimobiliairo.pt é de 1803 apartamentos. Também aqui Lisboa lidera, como 914, seguida pelo Porto, que apresenta 375, e em terceiro Coimbra, com 161. Setúbal surge na quarta posição, com 68 destas casas, e Faro em quinto, com 65.

Começando por Lisboa, com um destes apartamentos localizado na freguesia das Avenidas Novas, com 284 m2 de área útil e pelo qual é pedido €1.790.000. No distrito do Porto, no concelho de Matosinhos, freguesia de Leça da Palmeira, e por €1 milhão pode adquirir um apartamento com cinco quartos, na primeira linha de mar, com vista para a praia e 281 m2 de área útil.

Já no distrito de Coimbra é pedido €560 mil por uma destas habitações, situada no concelho de Coimbra, freguesia de Santo António dos Olivais e cerca de 175 m2 de área útil.

No bpiexpressoimobiliario.pt as tipologias acima de T5 surgem agregadas numa secção intitulada de +T5 e a oferta em venda é de 554 imóveis. Lisboa conta 349, Porto 67 e Coimbra 42. Fora do top três e na quarta posição surge Braga com 18 e tanto Setúbal como Faro têm 15 cada.

Mais de cinco quartos

Por um T6 na freguesia de Queluz e Belas, concelho de Sintra — distrito de Lisboa — são pedidos 630 mil. Tem 237 m2 de área útil, terraço, vista sobre a serra e insere-se num condomínio privado. No Porto, no concelho de Vila do Conde e por €700 mil está em comercialização um apartamento de tipologia T7, com 350 m2 de área útil. Trata-se de um último andar, com vista para a praia.

Em Coimbra e com €900 mil pode ser adquirido um apartamento de tipologia T6, ainda em construção que pode ser personalizado nos acabamentos ao gosto do comprador.