Juros da dívida dos EUA em máximos de sete anos. Volatilidade dispara em Wall Street

Os juros dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos sobem esta quinta-feira para 3,2%. Os dois principais índices de Wall Street perdem perto de 1%. Nasdaq cai 1,9%. Índice de pânico regista terceira pior sessão do ano. Europa fechou no vermelho, com Londres e Paris a recuarem mais de 1%

Jorge Nascimento Rodrigues