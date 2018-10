Até as profissões mais tradicionais conseguem ser inovadoras. Agora é atrair as pessoas

Conheça as opiniões dos protagonistas do mais recente debate do projeto "Empresas mais Fortes", que junta Expresso e Santander

Conseguir "reter talento é algo fundamental" para Ana Teresa Lehman, secretária de Estado da Indústria Gonçalo Simões, partner da Deloitte, fala de uma geração de trabalhadores que valoriza "a variedade de experiências" O talento "é muito importante para a sociedade", diz Marcos Ribeiro, responsável da coordenação das Universidades do Santander Vítor Papão, diretor-geral da Gilead Sciences, garante: "há muito talento em Portugal"