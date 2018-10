Web Summit vai continuar em Lisboa por mais 10 anos

A Web Summit vai continuar a realizar-se em Lisboa nos próximos 10 anos, notícia avançada pela Antena 1 e confirmada pelo Expresso.

O anúncio oficial será feito na quarta-feira como foi divulgado pela organização nas redes sociais, onde são apresentadas as imagens de outras cidades que se candidataram a acolher a maior conferência mundial de tecnologia e empreendedorismo.

O argumento apresentado por Portugal – de que a cimeira se manterá no país por um período alargado – terá sido determinante para a vitória de Lisboa sobre os outros candidatos. Em cima da mesa terão estado as cidades de Madrid, Valencia e Bilbau, em Espanha; Londres, no Reino Unido; Paris, em França, e Berlim, Munique e Hamburgo na Alemanha.

A primeira edição da Web Summit em Lisboa decorreu em 2016, depois de ter arrancado em Dublin. O presidente executivo da Web Summit, Paddy Cosgrave, recusou-se por várias vezes a confirmar se a cimeira iria ou não continuar na capital lusa.

Este ano a conferência realiza-se de 5 a 8 de novembro.