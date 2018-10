Presidente da TAP pede a jornalistas que abandonem sala da sua audição na Madeira

O presidente executivo da TAP, que foi esta terça-feira ouvido na comissão eventual de inquérito no parlamento regional sobre a política de gestão da companhia em relação à Madeira, solicitou que a comunicação social abandonasse a sala.

Antonoaldo Neves deslocou-se à assembleia legislativa da Madeira para prestar esclarecimentos e fez este pedido na sequência de um acordo feito anteriormente com os elementos da comissão, para responder a questões relacionadas com a política de rendimentos da transportadora nesta rota.

Quando questionado mais especificamente pelos deputados madeirenses sobre aspetos que acordou com a comissão que devem ficar no foro confidencial, o responsável pediu para os jornalistas não estarem presentes na sala do plenário, o que aconteceu duas vezes, entre as 14h30 e as 15h45.

Até ao momento, Antonoaldo Neves tem insistido que a TAP não "está sujeita à prestação de serviço público", é uma "companhia privada" e que a transportadora pratica preços "módicos".