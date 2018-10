Consumidores industriais vão poder concorrer com produtores na gestão do sistema elétrico

Na eletricidade, o mercado de serviços de sistema passa despercebido à maior parte dos consumidores portugueses: é, afinal, uma componente técnica do mercado elétrico, que visa assegurar em momentos críticos de desequilíbrio entre a oferta e a procura uma solução para que a rede não tenha um “apagão”. Estes serviços técnicos valem hoje aos grandes produtores de eletricidade uma faturação anual de 117 milhões de euros. Mas introduzindo mais concorrência neste “submercado”, o custo desses equilíbrios poderá vir a ser menor para os consumidores.

Com esse objetivo em cima da mesa, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) acaba de lançar uma consulta pública para um projeto-piloto que permitirá a consumidores industriais de eletricidade prestar serviços de sistema, concorrendo com as ofertas dos maiores produtores de eletricidade da Península Ibérica.

Os consumidores empresariais que queiram participar neste projeto-piloto, que terá um ano de duração, têm de cumprir um requisito: ter uma instalação de consumo com capacidade equivalente a 1 megawatt (MW) de potência.

E como funcionará? As indústrias que queiram aceder a este mercado terão duas formas de participar. Quando o consumo na rede elétrica nacional numa determinada hora do dia estiver abaixo da produção globalmente contratada para essa hora, essas empresas terão de consumir mais eletricidade. Quando, pelo contrário, o consumo na rede estiver acima da produção contratada, aquelas empresas serão chamadas a interromper o seu consumo, sendo compensadas pelo valor da energia já adquirida, acrescido de um prémio pela redução do processo laboral.

Neste segundo caso, será um incentivo semelhante a um outro instrumento já existente no sistema elétrico nacional, que é o subsídio de interruptibilidade: grandes indústrias que adiram a este regime têm um desconto na sua fatura de eletricidade pela disponibilidade para interromperem os seus consumos em momentos críticos do sistema.

O regime de interruptibilidade tem suscitado críticas, pelo facto de várias indústrias continuarem a receber aqueles descontos apesar de nunca terem tido de suspender os seus fornecimentos de energia.

Em teoria, maior concorrência beneficiará o mercado português de eletricidade como um todo. “Pretende-se assegurar uma igualdade de tratamento na participação dos consumidores habilitados com os produtores que hoje estão envolvidos no mercado de reserva de regulação, aumentando assim a concorrência neste mercado”, explica o regulador da energia em comunicado.

Após o projeto-piloto, que durará um ano, a ERSE fará uma avaliação dos resultados, para posteriormente alterar os regulamentos do sector elétrico em função da experiência com este teste.

A maior participação da procura no mercado elétrico tem sido defendida por várias empresas e associações de consumidores, como parte da solução para reduzir o poder de mercado dos maiores produtores de eletricidade na Península Ibérica nos processos de fixação do preço grossista da energia.

Nos últimos anos o mercado dos serviços de sistema esteve na mira dos reguladores. Em 2010 a ERSE detetou os primeiros indícios de problemas no funcionamento daquele “submercado”. E em 2013 a Autoridade da Concorrência (AdC) recomendou ao Governo a realização de uma auditoria independente (que viria a ser realizada pela empresa Brattle Group) citando o risco de sobrecompensações da EDP neste mercado, nomeadamente porque a elétrica tirava partido de várias centrais que operavam ao abrigo do regime dos CMEC (Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual) para maximizar a sua receita no mercado dos serviços de sistema.