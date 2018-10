Bolsas. Acordo de Trump não entusiasma Ásia e rebelião italiana agita Europa

As principais praças asiáticas fecharam esta terça-feira com perdas e as bolsas europeias estão a negociar no vermelho, com destaque para Milão. Em Lisboa, o PSI 20 segue a tendência na zona euro

O impulso dado na segunda-feira pelo anúncio no fim de semana de um novo acordo comercial para os três vizinhos da América do Norte foi sol de pouca dura. E a perspetiva de um confronto político entre Roma e Bruxelas a propósito da meta de défice orçamental para 2019 está a agitar os mercados europeus.

As praças financeiras asiáticas fecharam esta terça-feira no vermelho, com Hong Kong a destacar-se com uma quebra de 2,7% do índice Hang Seng. O índice Nikkei 225, de Tóquio, fechou ligeiramente abaixo da linha de água. A negociação na Ásia não contou com as duas bolsas chinesas, fechadas desde segunda-feira até 5 de outubro em virtude da comemoração da proclamação da República Popular da China a 1 de outubro de 1949, e a bolsa de Mumbai esteve esta terça-feira encerrada em virtude do feriado em memória de Mahatma Gandhi .

A zona euro abriu com perdas generalizadas. A bolsa de Milão destaca-se com uma quebra de 1%. O índice Eurostoxx 50 (das cinquenta principais cotadas da zona euro) está a cair quase 1%. Em Lisboa, o índice PSI 20, perde 0,5%. O risco de uma escalada no confronto entre Roma e Bruxelas a propósito da meta de défice orçamental para 2019 - invertendo a trajetória de ajustamento - está a colocar os investidores nervosos.

Em desenvolvimento