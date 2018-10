Governo recupera mais dois regadios para a agricultura familiar

São Bartolomeu, Pereira e Monte Chão, no concelho de Amares, e Levada da Ilhô, no concelho de Vila Verde contam, a partir de hoje, com luz verde do Governo para as obras de reabilitação dos seus regadios tradicionais.

Capoulas Santos, ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural acaba de aprovar mais projetos de reabilitação de regadios tradicionais, desta feita no distrito de Braga. Ao todo, serão beneficiados mais de 100 hectares, com um investimento público a rondar os 200 mil de euros.

Este investimento junta-se ao regadio de Sabariz/Cabanelas, uma obra no valor de 8,7 milhões de euros cujos concursos já foram lançados, estando previsto o início dos trabalhos em novembro.

“São projetos que representam um investimento do Governo no desenvolvimento rural, criando mais e melhores condições para a fixação das populações e para o crescimento da pequena agricultura familiar numa região de grande produtividade, onde a estrutura da propriedade está dimensionada para este tipo de agricultura”, sublinha o ministro.

Valorização dos territórios

O titular da pasta da Agricultura lembra que este novo pacote “faz parte de um projeto mais amplo de valorização dos territórios e da atividade agrícola, tornando-a mais produtiva e mais competitiva, nomeadamente através do uso mais eficiente da água”.

Capoulas Santos frisa ainda que o Governo pretende discriminar positivamente a agricultura familiar, de acordo com uma estratégia de apoio ao setor “que se traduza na valorização da atividade e na consequente melhoria de rendimento para este segmento”.

Relativamente aos projetos agora aprovados para o distrito de Braga, “trata-se de recuperar estruturas que se encontram degradadas, nas quais não foi feito qualquer investimento de melhoria ao longo de décadas e nas quais importa investir, para aproveitar todo o potencial desta região e dos recursos hídricos disponíveis”, lembra o ministro.

Adaptar a agricultura às alterações climáticas e criar ...mais de 10 mil empregos

O responsável governamental sublinha que está também em causa a questão da adaptação às alterações climáticas, considerando “urgente promover o uso eficiente do recurso água e a constituição de reservas para enfrentar tempos de escassez, pelo que este investimento é plenamente justificado e vai ao encontro dos anseios dos pequenos agricultores”.

Recorde-se que estes projetos de recuperação integram-se no Programa Nacional de Regadios, que prevê um investimento global de 560 milhões de euros, até 2023, na criação e na reabilitação de mais cerca de 100 mil hectares de regadio em várias zonas do país, com os quais se pretende criar 10.500 postos de trabalho permanentes.