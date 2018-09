Argentina: segunda ajuda do FMI em 100 dias

Em linha com os sinais de apoio de líderes internacionais ao Presidente Mauricio Macri, uma referência do mercado livre contra as ameaças populistas na região, o Fundo Monetário Internacional (FMI) demonstrou que não está disposto a soltar a mão da Argentina na sua luta por superar a crise económica e por recuperar a confiança dos mercados. Se o resgate, há apenas três meses, atingia os 50.000 milhões de dólares (€42,8 mil milhões), agora foi ampliado para 57.100 milhões até 2021 (€48,9 mil milhões).

