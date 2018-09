Tecnológicas portuguesas com vista para Silicon Valley

O escritório é um miradouro panorâmico para uma das cidades mais inovadoras dos Estados Unidos — e do mundo. As paredes envidraçadas oferecem uma vista de 360º sobre São Francisco, deitando um olhar para o mais alto edifício da cidade: a recém-construída torre da Salesforce, empresa de software que investiu na Talkdesk. Sediada no coração da cidade californiana, esta empresa portuguesa está ladeada por importantes nomes do sector tecnológico, como a plataforma de comunicação empresarial Slack e a Fitbit, que aposta no segmento dos wearables (tecnologia vestível). Aqui e ali, os edifícios em construção revelam o dinamismo crescente de uma cidade que tem vindo a atrair cada vez mais empresas que inicialmente preferiam polos como Santa Clara ou San Mateo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI