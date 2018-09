Efeito cambial trama construtoras

No rescaldo da operação diplomática do primeiro-ministro, António Costa, em Luanda, há uma boa e uma má notícia para as empresas, em especial da fileira da construção, credoras do Estado angolano. A boa é que Angola reconhece a dívida e compromete-se a pagá-la. A má é que não assume a atualização cambial, reduzindo para menos de metade a fatura em euros. Na prática, é um perdão forçado que rondará os €300 milhões.

